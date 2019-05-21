الرئيس الفنزويلي مادورو يوجه دعوة خاصة إلى المعارضة لإنهاء الأزمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: جدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اقتراحه إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال مادورو، أمام تجمع نظم في العاصمة كاراكاس بمناسبة إحياء الذكرى الأولى لإعادة انتخابه رئيسا للدولة، أمس الاثنين: “اليوم، أتقدم إلى المعارضة باقتراح: دعونا نتبارز عن طريق إجراء انتخابات، دعونا نجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية وسنرى من هم الذين يدعمهم الشعب”، وذلك وفقا لموقع قناة “BBC”.

وأضاف أن “الانتخابات ستكون حلا ديمقراطيا وسلميا ودستوريا للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد”. المادة السابقة حركة حماس تخرج بتعليق ناري على تنفيذ أول خطوة لـ “صفقة القرن” المقالة القادمة الأمم المتحدة تحذر من “خطر مميت” في الخليج

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