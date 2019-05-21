حركة حماس تخرج بتعليق ناري على تنفيذ أول خطوة لـ “صفقة القرن”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن عقد ورشة اقتصادية برعاية أميركية في البحرين تندرج ضمن صفقة القرن.

وقالت حماس في بيان لها حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه:”تتابع حركة حماس بقلق بالغ الإعلان الأميركي عن عقد “ورشة عمل” اقتصادية في شهر يونيو/حزيران المقبل في العاصمة البحرينية المنامة باعتبارها أول فعالية أميركية ضمن خطة “صفقة القرن” الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وأضافت حماس: “نحذر من الأهداف الخبيثة من وراء أي خطوات أو أنشطة تمثل بوابة للتطبيع والانخراط العربي العملي في تبني “صفقة القرن” وتطبيقها، واعتماد الرؤية الإسرائيلية (نتنياهو-ترامب) لما يسمى السلام الاقتصادي لإنهاء القضية الفلسطينية، والذي يتعارض مع القرار العربي والموقف الفلسطيني الموحد برفض الصفقة الأميركية التصفوية، ويمثل خروجا عن الثوابت العربية والإسلامية”.

الرئيس الأمر

وأضاف البيان: “تتطلع حركة حماس إلى رفض البحرين وشعبها الأصيل لتدنيس أراضيها من قبل العدو الصهيوني قاتل الفلسطينيين، وتشدد حركة حماس على رفضها لأي خطوات اقتصادية أو سياسية أو غيرها من شأنها تمرر أو تمهد لتنفيذ صفقة القرن”.

وأوضح البيان: “تطالب حماس الدول العربية بعدم تلبية دعوات المشاركة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل والأدوات، ودعمه لمواجهة الخطة الأميركية وإفشالها”.