ناهد السباعي تتحدث عن مشاهدها الجريئة ورأيها في "العري"

تحدثت الممثلة ناهد السباعي عن الانتقادات الموجهة لها دوما بسبب ثيابها "العارية". وقالت ناهد السباعي في تصريحات تلفزيونية: "لا أتعمد الظهور بفساتين عارية، الآن لم يعد العري مميزا". وتابعت "الجميع يرتدي فساتين عارية، والعري ليس من الشياكة". وأضافت "حاولت مرة لفت الانتباه بارتداء فستان غريب عندما اختياري لفستان يشبه أطقم الصالون، وعلق عليه باسم يوسف". يذكر أن ناهد السباعي تظهر في الموسم الرمضاني الجاري عبر مسلسل "الزوجة 18" من بطولة حسن الرداد وهيدي كرم.

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