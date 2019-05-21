حميدتي: لن نجامل في أمن واستقرار السودان

توعد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو " حميدتي " كل من يخطط لإحداث انفلاتا أمنيا في البلاد بالحسم، وأوصى قواته باليقظة والاستعداد.

وقال حميدتي في لقاء مع قوات الدعم السريع باللواء (185 راجمات) بالمهندسين في أم درمان مساء الاثنين (إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى، مضيفا: "نحن لهم بالمرصاد ولن نجامل في أمن واستقرار البلاد."

وتوقع نائب رئيس المجلس العسكري بالوصول إلى اتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير في وقت وجيز وقال إن ما يجري هو سحابة صيف.

ونبه حميدتي إلى أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة تشويه شرسة، قائلاً "إن قوات الدعم السريع دائما تمر بالمحن لكنها محروسة ومنتصرة بالدعاء."

وأوصى قواته بعدم الاعتداء على أي مواطن، مؤكدا على انضباط أفراد قوات الدعم السريع ، ومحذرا من خروج أي فرد على القانون تحت طائلة المسؤولية والعدالة.