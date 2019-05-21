وأصدرت محكمة مدينة كوبنهاغن، يوم الاثنين، هذا الحكم بحق السوري المدعو، مؤيد الزعبي (Moyed Al Zoebi)، البالغ من العمر 32 عاما، وهو طالب لجوء في السويد المجاورة، واحتجز في ديسمبر 2017.
وكشفت الاستخبارات السويدية أن الموقوف من مؤيدي تنظيم "داعش". كما أوضح المحققون أنه اتفق عبر الإنترنت مع المتطرف الآخر المقيم في ألمانيا المدعو، دياب خديجة (Dieab Khadigah)، على اللقاء في العاصمة الدنماركية في نوفمبر 2016، "بهدف تفجير عبوة ناسفة واحدة على الأقل، وتنفيذ عمليات طعن بسكاكين مطبخ".
لكن السلطات الألمانية اعتقلت خديجة لدى محاولته دخول الأراضي الدنماركية، وكانت بحوزته سكاكين وأجهزة اتصال لاسلكي ومواد لإنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع.
وقرر القضاء الألماني في يوليو 2017 سجن خديجه لمدة 6.5 عاما.
أما الزعبي، فبرأته السلطات السويدية قبل احتجازه في الدنمارك في قضية إضرام النار في مسجد شيعي بمدينة مالمو.
وأدانت المحكمة الزعبي الشهر الماضي، وقررت ترحيله من البلاد عقب انقضاء فترة عقوبته، غير أن السوري يرفض جميع الاتهامات الموجهة إليه، وقدم استئنافا على الحكم الصادر بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تسجن مهاجرا سوريا بتهمة التخطيط لشن هجمات باسم "داعش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.