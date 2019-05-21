الولايات المتحدة تفرج مبكرا عن أمريكي مدان بدعم "طالبان" و"القاعدة"

قررت محكمة في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ، الإفراج مبكرا عن مواطن أمريكي حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، بتهمة دعم حركة "طالبان" وتنظيم "القاعدة" في أفغانستان عام 2001.

وأكدت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الاثنين، أن جون ووكر ليند (38 عاما) المحتجز في نوفمبر 2001 في أفغانستان، حيث قاتل إلى جانب "طالبان"، والمتواجد حاليا في سجن بولاية إنديانا، سيفرج عنه الخميس المقبل، قبل 3 سنوات من إنقضاء فترة عقوبته.

وبموجب شروط الإفراج عنه، سيحتاج ليند إلى تصريح خاص لشراء الحواسيب والأجهزة الإلكترونية للولوج إلى الإنترنت، وسيخضع لفحوصات نفسية، ولم يسمح له بتبادل رسائل في الإنترنت بأي لغة باستثناء الإنجليزية.

وسافر ليند الذي اعتنق الإسلام في عام 1997 إلى أفغانستان في مايو 2001، حيث تلقى تدريبا في معسكر الفاروق التابع لتنظيم "القاعدة" قرب مدينة قندهار، وحضر هناك محاضرات لزعيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن.

وبقي ليند في المعسكر بعد هجمات 11 سبتمبر، وقرر مواصلة القتال ضد مواطنيه وحلفائهم إلى جانب "طالبان".