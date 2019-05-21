حقيقة سقوط طائرة في دبي

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص سقوط طائرة اليوم الاثنين في دبي.

وأكدت الهيئة وفقا لوكالة "وام"، أن هذه الأخبار مضللة ولا صحة لها، كما أهابت الهيئة بالجمهور عدم تداول هذه الشائعات.

وشددت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، على أنها المصدر الوحيد لأي معلومات تخص مجال الطيران.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن مقتل خالد بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة الأسبق، جراء سقوط طائرة ملكية في دبي.

خالد بن صقر القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة الأسبق، وشغل منصب ولي عهد ونائب حاكم الإمارة منذ عام 1958 حتى 14 يونيو 2003.