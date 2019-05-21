الكشف عن ثلاثي حراس مرمى منتخب مصر في أمم أفريقيا 2019

مصر تستضيف بطولة أمم أفريقيا في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.
وقال شوبير عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجهاز الفني استقر على ضم 3 حراس مرمى، وهم أحمد الشناوي ومحمد الشناوي وحارس الزمالك الأساسي وسيكون محمد أبو جبل ومحمد عواد جاهزان في أي وقت".
وأضاف: "قائمة المنتخب قد تشهد انضمام عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك والاستعانة بعناصر خبرة مثل عبد الله السعيد ووليد سليمان".
وأتم: "الجهاز الفني لمنتخب مصر مجتمع حاليا، وقد يتم الإعلان عن قائمة المنتخب خلال ساعات".
يذكر أن منتخب مصر جاء على رأس المجموعة الأولى بجوار أوغندا والكونغو وزيمبابوي.
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