الحكومة اليمنية: ميليشيا الحوثى تحتجز 80 شاحنة إغاثية

أعلنت الحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي ما زالت تحتجز 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية والمشتقات النفطية خاصة ببرنامج الأغذية العالمي ومنظمة (الفاو) بمحافظة إب وسط البلاد، منذ أكثر من شهرين.

وأوضحت الحكومة اليمنية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية مساء اليوم الإثنين، أن إجمالي الكمية المحتجزة 14,290 طن، من المواد الإغاثية الشاملة المقدمة عن طريق برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى 300 طن من المواد الزراعية مقدمة عن طريق منظمة الفاو، و5 شاحنات محملة بالوقود الخاص بالمستشفيات.

من جهته، طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ليزا جراندي، التدخل السريع والعاجل للإفراج عن الشحنات المحتجزة من قبل الميليشيات الانقلابية.

واتهم فتح في بيان، الحوثيين بالقيام "بعمل ممنهج، ضد العملية الإغاثية في اليمن"، بهدف تجويع الشعب اليمني ومنع وصول المستحقات الإغاثية للمحتاجين.. محملا الميليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن النقص الغذائي أو الكارثة الغذائية الإنسانية التي قد تحدث للمواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والمسؤولية المباشرة عن أي تلف للمواد الإغاثية المحتجزة.

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وأكد المسؤول اليمني أن ميليشيات الحوثي الانقلابية اتخذت من سيطرتها على محافظة إب والحديدة مكانا لإعاقة أكبر الكميات من المساعدات الإغاثية المقدمة للمحافظات والمناطق غير المحررة.

وجدد دعوته، لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك، إدانة هذه التصرفات الإرهابية، ووضع حد لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، والعمل مع المنظمات الأممية والشركاء الدوليين في استخدام وسائل وآليات ضامنة لإيصال المساعدات الإغاثية إلى المستحقين لها في المناطق غير المحررة.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، هدد في وقت سباق بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب مخاوف من وقوع "اختلاسات" وعدم إيصال المساعدات لأصحابها.