المجلس العسكري: سنعمل على التوصل لاتفاق مرض يحقق أهداف الثورة



أكد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ انه سيعمل على الوصول الى اتفاق مرض يحقق أهداف ثورة ديسمبر ويلبي طموحات الشعب السوداني. أكد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ انه سيعمل على الوصول الى اتفاق مرض يحقق أهداف ثورة ديسمبر ويلبي طموحات الشعب السوداني. وقال في تعميم صحفي قيل قليل لاتزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين. وتواصلت جلسات التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير حيث إنعقدت مساء اليوم الاثنين جلسة تفاوض وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها.



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