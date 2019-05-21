ترامب: أي خطأ من قبل إيران سيلقى ردا بقوة عظيمة

توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي يرى أن "إيران أبدت عدوانية كبيرة تجاه الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة"، بأن يلقى أي خطأ من قبل الجمهورية الإسلامية ردا "بقوة عظيمة".

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به ليلة الاثنين أمام البيت الأبيض، إن "إيران أبدت عدوانية كبيرة"، مضيفا أن "إيران سترتكب خطأ فادحا جدا في حال فعلت أي شيء (ضد الولايات المتحدة)، لكن لا مؤشرات على ذلك حاليا".

وتابع الرئيس الأمريكي مهددا: "وفي حال قاموا بذلك فإنهم سيواجهون ردا بقوة عظيمة".

وأكد ترامب مع ذلك أن الولايات المتحدة ستخوض المفاوضات مع إيران عندما ستكون الجمهورية الإسلامية جاهزة لذلك.