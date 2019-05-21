وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به ليلة الاثنين أمام البيت الأبيض، إن "إيران أبدت عدوانية كبيرة"، مضيفا أن "إيران سترتكب خطأ فادحا جدا في حال فعلت أي شيء (ضد الولايات المتحدة)، لكن لا مؤشرات على ذلك حاليا".
وتابع الرئيس الأمريكي مهددا: "وفي حال قاموا بذلك فإنهم سيواجهون ردا بقوة عظيمة".
وأكد ترامب مع ذلك أن الولايات المتحدة ستخوض المفاوضات مع إيران عندما ستكون الجمهورية الإسلامية جاهزة لذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أي خطأ من قبل إيران سيلقى ردا بقوة عظيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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