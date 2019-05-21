الكاردينال يدفع مستحقات الثلاثي المشطوب

الخليج 365 : اوفي الدكتور اشرف سيداحمد الكاردينال بوعده لجماهير الهلال رغم استقالته ،، بسداد مرتبات المدربين الوطنيين والأجانب واللاعبين الأجانب لشهر مارس وأبريل ومايو ،،كما قام بتسليم القطاع الرياضي مستحقات الثلاثي امانويل وديارا وجوفاني بعد قرار مجلس الهلال بالاستغناء عنهم،

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