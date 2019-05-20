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حميدتي: توصلنا لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير

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كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ عن التوصل الى اتفاق مع قوى الحرية والتغيير؛ وتعهد بحسم كل من يخطط لإحداث إنفلاتات أمنية في بالبلاد.

وقال لدى مخاطبته قواته اليوم الاثنين (إن هناك جهات تدبر وتخطط لإحداث فوضى، وأضاف نحن لهم بالمرصاد ولن نجامل في أمن وإستقرار البلد).

وبشر نائب رئيس المجلس العسكري بالوصول إلى إتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير في وقت وجيز وقال إن ما يجري هو (سحابة صيف وبتعدي).

وأشار إلى أن قوات الدعم السريع تتعرض لحملة تشويه شرسة، قائلاً (إن قوات الدعم السريع دائما تمر بالمحن لكنها محروسة ومنتصرة بالدعاء).

وأوصى قواته بعدم الإعتداء على أي مواطن، قائلاً، (الإعتداء على الناس ممنوع، وأنا عارفكم ما بتتوصوا لأن الدعم السريع قوة منضبطة، وأضاف أي زول يرتكب جُرم بنفصلوا فوراً ونقدمه للعدالة).

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