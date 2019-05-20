حميدتي: توصلنا لاتفاق مع قوى الحرية والتغيير

كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ عن التوصل الى اتفاق مع قوى الحرية والتغيير؛ وتعهد بحسم كل من يخطط لإحداث إنفلاتات أمنية في بالبلاد.
وبشر نائب رئيس المجلس العسكري بالوصول إلى إتفاق كامل بين المجلس وقوى الحرية والتغيير في وقت وجيز وقال إن ما يجري هو (سحابة صيف وبتعدي).
وأوصى قواته بعدم الإعتداء على أي مواطن، قائلاً، (الإعتداء على الناس ممنوع، وأنا عارفكم ما بتتوصوا لأن الدعم السريع قوة منضبطة، وأضاف أي زول يرتكب جُرم بنفصلوا فوراً ونقدمه للعدالة).
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