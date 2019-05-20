التحالف الدولي يقتل 6 انتحاريين غربي العراق

نفذت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، بالتنسيق مع التحالف الدولي ضد الإرهاب، عملية نوعية أسفرت عن مقتل ستة إرهابيين انتحاريين، في غرب العراق.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم، الاثنين 20 مايو، أن جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ عملية خاصة، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، في صحراء الأنبار، غربي البلاد.
وذكرت الخلية، أن العملية أدت إلى مقتل 6 إرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة.
وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، قد أعلنت الأربعاء، 15 مايو الجاري، قتل 9 من عناصر "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وتدمير أنفاق ومقر قيادة تابعة للتنظيم بعملية إنزال للقوات العراقية في وادي حوران بالأنبار غربي البلاد.
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" الإرهابي نهاية عام 2017، وإعادة إعمار المناطق المحررة.
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