الكوكي يسلم تقرير التسجيلات

الخليج 365 :

أصدر نادي الهلال اليوم”الأثنين” قرارًا قضي بإنهاء عقد البرازيلي جيوفاني، والمالي ديارا رسميًا بعد تأمين الخطوة مع الجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي.

وأعلن الهلال عودة الفريق إلى التدريبات بعد تعليقها الأسبوع المنصرم بأمر الجهاز الفني.

وفي ذات السياق، سلّم نبيل الكوكي مجلس الهلال تقريرًا بشأن التعاقدات المقبلة، وتضمّن ثلاثة لاعبين أجانب، ومثلهم وطنيين.