فضيحة لأمير سعودي .. سرق فيديو من مناورة عسكرية قطرية وقال إنه للتصدي لصواريخ أنصار الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فضح ناشطون قطريون، أميراً سعودياً، استخدمَ مقطعاً من مناورات عسكرية قطرية، على أنّها للقوات السعودية، في إطار تهديده ووعيده للأنصار الله، بعد اتهام السعودية لهم بإطلاق صاروخيْن باليستييْن، فجر الإثنين، الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة والآخر فوق مدينة جدة.

ونشر الأمير “عبدالله بن سلطان آل سعود”، عبر حسابه في “تويتر” فيديو يُظهر جانباً من إطلاق وابل كثيف للقذائف الصاروخية، زاعماً أنّه لتصدي القوات المسلحة السعودية لقذيفة فوق الطائف. وتبيّن ان الفيديو يعود لتمرين “نصر2017” الذي نفذّته القوات البرية الأميرية القطرية في شهر أكتوبر عام 2017.وأثار سرقة الأمير السعودي لفيديو من التمرين القطري، ونسبه للقوات السعودية، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ.