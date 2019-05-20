وزيرفي الحكومة الفلسطينية: لن نشارك في ورشة المنامة ومن “يحضر عميل”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، إن “أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل”.
وأكد مجدلاني على أن عدم حضور المسؤولين الفلسطينيين المؤتمر الذي دعت إليه الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل، بهدف جذب استثمارات للضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد في تصريحات لـ”رويترز”: “لن تكون هناك مشاركة فلسطينية في ورشة عمل المنامة”.
وتابع:
أي فلسطيني سوف يشارك في ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل.
وأصدرت البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، بيانا مشتركا عبرتا فيه عن تطلعهما لورشة العمل المزمع عقدها في البحرين، وأكدتا عمق الشراكة التي تجمعهما وسعيهما المشترك لإنعاش اقتصاد المنطقة ومنح فرصة لشعوب المنطقة، من ضمنهم الفلسطينيين، لعيش حياة أفضل.
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