اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

قطر تصادق على قانون يمنح حق اللجوء السياسي إلى الساسة والإعلاميين والناشطين الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد

0 نشر
ابومهند العيسابي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

قطر تصادق على قانون يمنح حق اللجوء السياسي إلى الساسة والإعلاميين والناشطين الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد

صادق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على قانون يمنح حق اللجوء السياسي ببلاده للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الانسان، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

كما يشمل حق اللجوء، مراسلو ومندوبو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية، والكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف أوالمجلات أو المدونات الالكترونية، ويتعرضون للتهديد أو الملاحقة بسبب ذلك.

والمسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون منها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد، بحسب مانقلت أخبار الخليج 365.

Advertisements

ويتمتع اللاجيء بوثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أي مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في البلاد.
كما يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.

وفي حال خالف اللاجئ السياسي هذا القانون يحق له الذهاب إلى دولة يختارها لا تمثل تهديداً على حياته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطر تصادق على قانون يمنح حق اللجوء السياسي إلى الساسة والإعلاميين والناشطين الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا