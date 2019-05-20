قطر تصادق على قانون يمنح حق اللجوء السياسي إلى الساسة والإعلاميين والناشطين الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد

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صادق أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على قانون يمنح حق اللجوء السياسي ببلاده للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يتعرضون للملاحقة والتهديد بالاعتقال أو السجن أو التعذيب بسبب مواقفهم ضد انتهاكات حقوق الانسان، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.
كما يشمل حق اللجوء، مراسلو ومندوبو وسائل الاعلام المرئية والمسموعة، والأشخاص الذين ينتمون لأحزاب سياسية أو طوائف دينية، والكتاب والباحثون الذين يعبرون عن آرائهم في الصحف أوالمجلات أو المدونات الالكترونية، ويتعرضون للتهديد أو الملاحقة بسبب ذلك.
والمسؤولون الحكوميون السابقون أو الحاليون المعارضون لحكوماتهم أو المنشقون منها ويخشون التعرض للملاحقة والتهديد، بحسب مانقلت أخبار الخليج 365.
ويتمتع اللاجيء بوثيقة سفر تمكنه من السفر إلى أي مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في البلاد.
كما يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.
وفي حال خالف اللاجئ السياسي هذا القانون يحق له الذهاب إلى دولة يختارها لا تمثل تهديداً على حياته.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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