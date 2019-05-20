والي البحر الأحمر يشكل لجنة لتفويج المعتمرين بسواكن

التاريخ: 20-مايو-2019 فى : أخبار 21 مشاهدة Advertisements أصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف اللواء عصام عبدالفراج، قراراً ولائياً بتكوين لجنة لتفويج المعتمرين بسواكن، برئاسة العقيد بحري مهندس ركن جعفر حسن، وعضوية كل من العقيد بحري ركن عطا المنان عمر محمد والمدير التنفيذي لمحلية بورتسودان. وسمى القرار بحسب الصيحة الآن – سامية أوشيك مقرراً وعضوية كل من مقدم بحري أنس أحمد الطيب (الكلية البحرية)، مقدم شرطة محجوب أوشيك ممثل (الجوازات) ،الرائد بحري ركن نزار أحمد كباشي، والكابتن سيد أحمد (الرقابة البحرية)، بالإضافة لعضوية ممثلين لشركات نما ، باعبود ، سنجاليب ،وسونا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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