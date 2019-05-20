المهدي يعتذر عن حضور اجتماعات (نداء السودان) بفيينا

التاريخ: 20-مايو-2019
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أعلن المكتب الخاص لرئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، اعتذار المهدي، عن المشاركة في اجتماع تحالف “قوى نداء السودان” المزمع عقده بالعاصمة النمساوية فيينا، وتكليف من يمثله.
وأرجع بيان صادر عن مدير المكتب الخاص للإمام اليوم (الإثنين)، اعتذار المهدي “تقديراً لحساسية الظروف التي يمر بها الوطن حالياً”، وضرورة بقائه داخل الوطن لمتابعة التطورات الحرجة أول باول، والتفاعل معها وعليها.
وقال البيان، بحسب الصيحة الآن – إنه كان مقرراً أن يسافر المهدي اليوم (الإثنين) للمشاركة في اجتماع التحالف خلال 20 – 25 مايو الحالي ممثلاً لنداء السودان ولحزب الأمة القومي، في آن واحد، لكنه اعتذر للظروف المذكورة، وكلف من يمثله عن “تحالف قوى نداء السودان”، ومن يمثله عن حزب الأمة القومي، متمنياً للاجتماع التوافق والتوفيق والنجاح لمصلحة الوطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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