الصحة العالمية: 38 حالة حصبة بالجزيرة العام المنصرم

التاريخ: 20-مايو-2019
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تنطلق خلال الأيام المقبلة بولاية الجزيرة الحملة التصعيدية المشتركة للقضاء على مرض الحصبة والشلل ونقص فيتامين (أ)، بدعم من منظمة الصحة العالمية، لتحصين الأطفال من عمر يوم إلى ١٠ سنوات، حيث بلغت حالات الإصابة بالحصبة في الولاية العام المنصرم 38 حالة.
وأعلن مدير إدارة التحصين الموسع بالولاية، كامل الفاضل، خلال مخاطبته الجلسه الافتتاحية للورشة التدريبية للحملة التصعيدية المشتركة، بحضور مدير عام وزارة الصحة، د. محمد عبدالله، وممثلي منظمة الصحة العالمية، أعلن أن الورشة تستهدف تدريب المدربين من معززي الصحة وضباط التغذية بالمحليات لتنفيذ الحملة المشتركة .
من جانبه، أشار ممثل منظمة الصحة العالمية، الرشيد سيد أحمد، بحسب الشروق – إلى أهمية الحملة تجاه القضاء على مرض الحصبة بالولاية، حيث سجلت ولاية الجزيرة في العام السابق ٣٨ حالة إصابة بالحصبة، ودعا إلى ضرورة الاستفادة من هذه الحملات لخفض نسبة الإصابة بمرض الحصبة، وشدد على ضرورة التركيز على الجودة لتحقيق الأهداف المنشودة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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