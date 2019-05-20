الإدارات الأهلية بجنوب كردفان تستعجل تنفيذ خطوات السلام

استعجلت الإدارات الأهلية والعمد بولاية جنوب كردفان المجلس العسكري تنفيذ خطوات السلام خلال الستة أشهر الأولى من الحكومة المقبلة في وقت أشادت فيه بإبداء حسن النوايا للمجموعات المسلحة تجاه عملية السلام .
وقال العمدة بشير توتو في تصريح بحسب (smc) إن المجلس العسكري يعتبر صمام أمان لتسيير دفة الحكم في البلاد مبيناً أن تباشير السلام تلوح في الولاية وذلك عقب تمديد وقف إطلاق النار من جميع الأطراف.
ومن جانبه ثمن العمدة رابح مسكين الخطوات التي قام بها وفد المقدمة من المجموعات المسلحة بولايات النيل الازرق وجنوب كردفان للمشاركة في دعم مسيرة السلام والانضمام لمواكب الإعمار والتنمية مشيراً إلى أنهم جاهزون للتفاوض وتغليب المصالح العليا فوق مصالحهم الشخصية .
إلى ذلك قال العمده رحال كومي إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية تضامناً مع خطوات المجلس العسكري تفادياً للتدخلات الخارجية وحقناً لدماء المواطنين، داعياً المجموعات المسلحة المتبقية للانخراط في اتخاذ خطوات استراتيجية جادة واستلهام العبر والمواقف التاريخية بمناطق جبال النوبة وعدم الانزلاق أو الانصراف عن قضايا المنطقتين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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