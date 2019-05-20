المهدي يعتذر عن حضور اجتماعات (نداء السودان) بفيينا

وقال البيان، إنه كان مقرراً أن يسافر المهدي اليوم (الإثنين) للمشاركة في اجتماع التحالف خلال 20 – 25 مايو الحالي ممثلاً لنداء السودان ولحزب الأمة القومي، في آن واحد، لكنه اعتذر للظروف المذكورة، وكلف من يمثله عن “تحالف قوى نداء السودان”، ومن يمثله عن حزب الأمة القومي، متمنياً للاجتماع التوافق والتوفيق والنجاح لمصلحة الوطن.
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