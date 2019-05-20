توقعات بهطول أمطار بمناطق جنوب الفاصل المداري

وقعت هيئة الإرصاد الجوية- وحدة الإنذار المبكر في تقريرها عن حالة الطقس خلال 20- 28 مايو الحالي، أن يتقدم الفاصل المداري تدريجياً عن موقع تمركزه الحالي حول شندي والخرطوم ونيالا خلال الأسبوع المقبل نحو الشمال، ليمر بشمال الخرطوم وعطبرة والولايات التي تقع غرب البلاد.
وتوقع رئيس الوحدة أبو القاسم إبراهيم إدريس حسب (سونا) اليوم (الإثنين)، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في المناطق الواقعة جنوب الفاصل المداري، ويشمل ذلك حزام الأواسط والشمال الشرقي والشرق وجنوب الأواسط وجنوب البلاد.
وقال إن البلاد ستسودها رياح جنوبية إلى جنوبية غربية في معظم الأنحاء وبسرعة خفيفة إلى متوسطة ومثيرة للغبار أحياناً في مناطق هطول الأمطار والمناطق المجاور لها .
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