رئيس المجلس العسكري يبعث برسالة شكر وتقدير للرئيس المصري

بعث رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان؛ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برسالة شكر وتقدير لرئيس جمهورية مصر العربية المشير عبد الفتاح السيسي رداً على رسالة التهنئة التي بعث بها إليه بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. وعبر رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في رسالته عن أمنياته ودعواته الصادقة للرئيس المصري ، ولحكومة وشعب بلاده بمزيد من التقدم والإستقرار.

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