في مشهد مذهل.. تفجير مبنى من 21 طابقا في ولاية أمريكية (فيديو)

تجمع المئات في مدينة بيت لحم بولاية بنسلفانيا الأمريكية لمشاهدة تفجير برج مارتن، وهو أطول مبنى في المنطقة، مكون من 21 طابقا.
وعلى مدار سنوات طويلة، شكل المبنى المقر الرئيس لمصنع الفولاذ، الذي كان ثاني أكبر مصنع للصلب في أمريكا. وظل المبنى شاغرا لعشر سنوات مضت، بعد توقف المصنع عن العمل وإفلاسه في العام 2003.
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