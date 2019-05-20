دفع 50% من مديونيات الشركات الموردة للأدوية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن صندوق الامدادات الطبية عن دفع 50% من مديونيات الشركات الموردة للدواء مع جدولة النسبة المتبقية، لتشرع بعده الشركات فوراً في استيراد الأدوية.

وكانت عدد من شركات استيراد الأدوية قد توقفت عن التوريد للأمدادات الطبية بسبب تراكم المديونيات على الحكومة وارتفاع سعر الدولار في السواق الموازي.

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وقال.المدير العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلف، دكتور عبد الرحمن الجعلي، الإثنين إن المساعي من أجل توفير الدواء قد تكللت بالنجاح مع الجهات المسؤولة في الدولة عبر رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري ومحافظ بنك السودان ووكيل وزارة المالية.

وأضاف “تمت جدولة ودفع 50% من مديونيات الشركات الموردة للدواء والتي كانت قد أحجمت عن التوريد للأمدادات الطبية وذلك مما ادي الى انسياب الأدوية بعد دفع استحقاقاتها”.

وأشار الجعلي الى تصديق بمبالغ مالية أخرى للصناعة المحلية من شأنه سد مديونية الشركات الوطنية والتي بدورها قامت بتوفير أدويتها للإمدادات الطبية، مشيراً إلى تسوية تقضي بفتح اعتمادات لاستيراد الدواء بعد توفير العملات الأجنبية للشركات.