- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
رصدت أمانة الزكاة ولاية الخرطوم ميزانية إجمالية تبلغ 160 مليون جنيه، استفاد منها (132) ألف مستفيد عبر تنفيذها حزمة من البرامج لإحياء قيم التكافل والتراحم لبرنامج رمضان للعام 1440هـ -2019م.
وقال الدكتور بلة الصادق أمين أمانة الزكاة إن البرامج تتضمن ستة أنشطة تشمل الدعم العيني المباشر، وتفقد الأسر المتعففة، وإطلاق سراح النزلاء والمحبوسين، ورعاية طلاب الخلاوي، والإفطارات ودعم المنظمات وفرحة العيد، مشيرا إلى أن الدعم العيني للأسر الفقيرة (فرحة الصائم) يستهدف الأسر في الأحياء التي يتم اختيارها عن طريق لجان الزكاة القاعدية ويكون العطاء بتوفير مستلزمات الأسر خلال رمضان، لافتا إلى أن تفقد الأسر المتعففة يهدف للوصول إلى (370) أسرة ويتم تنفيذ البرنامج هذا العام في شكل مشروعات إنتاجية بجملة التكلفة (37) مليون جنيه.
وعن إطلاق سراح نزلاء السجون أكد بلة أنه من الأنشطة التي ينفذها ديوان الزكاة ولاية الخرطوم سنوياً للمساهمة في استقرار أسر النزلاء وذلك بإجراء المسح الميداني بالتنسيق مع إدارات السجون بالولاية ولجنة الغارمين والمعسرين برئاسة الجهاز القضائي ويستهدف البرنامج إطلاق (300)اسير.
كانت هذه تفاصيل خبر زكاة الخرطوم : برامج تكافلية بقيمة160 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.