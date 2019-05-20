الذهب يسجّل استقراراً بالأسواق في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل سعر جرام الذهب اليوم استقراراً بأسواق الخرطوم، حيث استقر سعر الشراء للجرام عيار (21) على 2800 جنيهاً، فيما سجل سعر البيع اليوم لعيار (21) 2100 جنيهاً للجرام.

وبحسب سونا صرح التاجر أحمد حسن صاحب مجوهرات بالخرطوم. وعزا استقرار سعر الذهب لضعف الإقبال على الشراء وعدم توفر السيولة.