إيران ترفع معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب لأربعة أضعاف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن إيران قامت اعتبارا من اليوم برفع معدل انتاجها من اليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لأربعة أضعاف.

وأكد كمالوندي، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي نقلا عن مدير موقع “نظنز” لتخصيب اليورانيوم أنه إثر القرار الأخير للمجلس الأعلى للأمن القومي، قامت إيران برفع حجم انتاجها لليورانيوم المخصب ذات النسبة 3.67%، لأربعة أضعاف وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، كما نقلت وكالة “تسنيم”.

وأضاف أن هذا الأمر ليس بمعنى رفع نسبة التخصيب أو رفع عدد أجهزة الطرد المركزي أو تغيير نوعية أجهزة الطرد المركزي بل إن طاقة الإنتاج (سرعة الإنتاج) لليورانيوم المخصب ذات نسبة 3.67%، سترتفع إلى 4 أضعاف، وتم إطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الأمر.

وأشار كمالوندي في المؤتمر الصحفي إلى أن تحقيق إيران زيادة تخصيب اليورانيوم إلى 190 ألف سيعد سهلا للغاية ومتاحا.