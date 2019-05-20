التاريخ: 20-مايو-2019
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قال الشيخ الأمين أحد قيادات الطرق الصوفية إن فترة الثلاثين عاما الماضية شهدت تجاوزات كبيرة تضرر منها كثير من أبناء الشعب السوداني مطالبا من الجميع عدم الانتقام وأخذ الحق بالقوة بل يجب تطبيق القانون، مشيرا إلى أن ما يقوم به تيار نصرة الشريعة من تحركات غير مبررة تقود إلى فتنة داخلية وأن السودان يجب أن يكون للتعايش والتسامح في وطن قوي وآمن.
وقال إن الصوفية من طبعهم مسالمين، مؤكدا الاستعداد للجلوس مع تيار نصرة الشريعة، مشيرا إلى أن هذا التيار له أجندات خارجية، آملا أن يحكموا صوت العقل للحفاظ على السلم الاجتماعي.
وقال شيخ الأمين بحسب وكالة السودان للأنباء إنهم يساندون الشباب في ساحة الاعتصام للمطالبه بالسلمية وبناء دولة حديثة وأن الشباب هم مستقبل السودان خاصة وأن السودان يتمتع بخيرات كبيرة يمكن تطويرها والاستفادة منها، مطالبا الشباب بالاتحاد لمستقبل أفضل، وقال إن اليوم بإذن الله سيشهد السودان فرحا بعد إعلان الاتفاق.
وأضاف شيخ الأمين أنهم قدموا الدعم المباشر للثورة وكذلك هنالك مريدون ضمن حراس الثورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شيخ الأمين : “تيار الشريعة” له اجندة خارجية ونحن نحرس الثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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