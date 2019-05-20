وقفة احتجاجات بهيئة البحوث الزراعية تطالب بإقالة المدير

التاريخ: 20-مايو-2019
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نفذ العاملون بهيئة البحوث الزراعية بود مدني صباح اليوم وقفه احتجاجية طالبوا فيها بتنحي المدير العام للهيئة عن منصبه.
وأعلن البروفسير عبد الماجد علي المبارك رئيس لجنة تسيير العاملين بهيئة البحوث الزراعية في تصريح بحسب (سونا) أن الوقفة الاحتجاجية ضمت العاملين والموظفين والباحثين بالهيئة وذلك رفضاً للقرارات التي أصدرها المدير العام مؤخرا والتي وصفها بالجائرة وتحمل في مضمونها عددا من التناقضات والترضيات الشخصية.
ولفت للجهود التي بذلت مع المدير العام للهيئة للعدول عن تلك القرارات والتنحي عن منصبه لما لحق بهم من ظلم، وقال “سلمنا المدير مذكرة تتضمن ذلك إلا أن المدير العام قد وعد بالرد على تلك المذكرة خلال اليومين القادمين ولذا قررنا تنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية” .
وكشف عن رؤيتهم لتقدم مذكرة لوالي ولاية الجزيرة تطالب باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصاف العاملين وتلبية مطالبهم المشروعة.. فيما أكد عدد من العاملين على سلمية الاحتجاجات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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