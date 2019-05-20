تفاهمات بين حكومة جنوب دارفور واليوناميد حول مسألة الخروج من الولاية

التقى والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود برئيس بعثة اليوناميد القطاع الجنوبي مستر برهاني نيقا بحضور مفوض العون الإنساني دكتور جمال يوسف وأعضاء من لجنة أمن الولاية.

وقال اللواء ركن هاشم في تصريح بحسب (سونا) يوم الأثنين عقب اجتماعه مع البعثة بمكتبه إن الاجتماع مع بعثة اليوناميد بغرض الخروج الآمن للبعثة وتأمين مقرها بعد استلامه من قبل اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.

ولفت اللواء هاشم إلى أن البعثة قامت بوضع خطة للتأمين واستعانوا ببعض القوات من داخل المنطقة من ولايات دارفور لمزيد من التأمين. وأضاف بقوله “اتفقنا على أن نقوم بالتأمين الخارجي ونسخر قواتنا المشتركة الموجودة في الولاية لهذا العمل حتى لا يحدث ما لا تحمد عقباه كما حدث في غرب دارفور”.

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وأشاد اللواء هاشم بالتنسيق والتعاون الكبير الذي يتم بينهم والبعثة في تأمين بعض المعسكرات خاصة معسكر كلمة فضلا عن أن البعثة ملكتهم كل المعلومات والجدول الزمني للخروج ويعملون معهم في تنسيق تام وكامل حتى يؤمن هذا المعسكر الكبير والذي هو بمثابة قاعدة كبيرة جدا لكل ولايات دارفور حيث تنطلق كل الأعمال من هذا المعسكر، مشيرا إلى أن معسكر البعثة سيفيد الولاية كثيرا جدا في أعمالهم في المستقبل مقدما شكره لـ(ليوناميد) على التنوير الذي قدموه له وخطة تأمين مقر البعثة. وقال اللواء هاشم “وعدناهم بأن نقوم بدورنا كامل في التأمين الخارجي حتى تخرج البعثة بأمان ونستفيد من هذه الإمكانيات الكبيرة لإنسان جنوب دارفور في كل المجالات الصحية والتعليمية والتنموية”.

وقال رئيس بعثة اليوناميد قطاع جنوب دارفور مستر برهاني نيقا بحسب سونا – أنهم اجتمعوا مع الوالي وناقشوا قضية خروج بعثة اليوناميد في المدى القريب ومن ثم تسليم المعسكر في نيالا للاستخدام المدني فيما بعد. وأضاف “ناقشنا ما حدث في الجنينة خلال نهاية الأسبوع الماضي لمعسكر اليوناميد وأمنا على ألا يحدث ولا يتكرر في نيالا من خلال خطة أمنية محكمة تقوم بها حكومة الولاية إلى جانب البعثة” وتابع “في هذا الإطار تم تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطة ولحماية هذه الأصول وكذلك العاملين في البعثة حتى موعد خروجهم النهائي” وقال إنهم سعداء جدا أن طمأنهم الأخ الوالي بإمكانية عمل و تنسيق لتوفير كل ما هو مطلوب من الحكومة في جنوب دارفور لتأمين المعسكر حتى يتم تسليمه بصفة نهائية للاستفادة منه بواسطة المجتمع من خلال الأنشطة المدنية التي يمكن أن تتم من خلال هذا المعسكر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)