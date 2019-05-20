الاتحاد الأفريقي: راضون من تفاهمات “العسكري” وقوى التغيير

التاريخ: 20-مايو-2019
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أكد الاتحاد الأفريقي دعمه وشركائه الدوليين لكل إتفاق يحدث بين القوى السياسية في السودان وعلى وجه الخصوص بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وأبدى رضاءه عن ما تم من تفاهمات بين الأطراف السودانية.
والتقى رئيس اللجنة السياسية الناطق الرسمي بإسم المجلس العسكري الإنتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري الإثنين مبعوث الاتحاد الإفريقي بروفيسور محمد الحسين وتناول اللقاء آخر مستجدات عملية الحوار الجارية بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وأوضح مبعوث الاتحاد الأفريقي في تصريحات صحفية، بحسب شبكة الشروق – أنه إطلع خلال اللقاء على أجواء التفاوض التي تتحسن بإضطراد بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير والخطوات الملموسة التي تم إنجازها من خلال سلسلة المفاوضات التي جرت بين الجانبين.
وأكد مبعوث الإتحاد الإفريقى عن رضا الاتحاد الأفريقي عن الخطوات التي تمت في سبيل الوصول إلى إتفاق، مشيراً إلى تشجيع الاتحاد لتواصل خطوات الحوار وتسريعها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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