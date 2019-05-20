اشتعال تانكر للوقود بإحدى الطلمبات بكسلا

التاريخ: 20-مايو-2019
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نجحت شرطة الدفاع المدني بولاية كسلا في تجاوز الحالة الخطرة لاشتعال أحد تناكر الوقود بطلمبة الواجهة بمحلية كسلا من الانفجار عند تفريغ حمولته المقدرة بعشرة آلاف جالون بنزين حيث قام سائق التانكر عبد الله عباس وبفدائية كبير من إخراج التانكر من محطة الوقود وهو في حالة اشتعال.
وبذلت شرطة الدفاع المدني بقيادة مدير إدارة الدفاع المدني خالد علي بافادن بحسب سونا – جهدا كبيرا في السيطرة على الحريق خاصة عملية تبريد الحرارة والوصول إلى موقع الحريق في أسرع وقت ممكن وتأمين المنطقة وإخلاء الطلمبة من السيارات الأمر الذي أسهم في عدم وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.
وفي هذا الإطار وقف والي ولاية كسلا المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد خلال زيارته للموقع على جهود السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن الحادثة تعتبر فرصة لمراجعة معدات السلامة بمحطات البترول لتفادي وقوع تكرارها، مشيدا بالانتشار الواسع لكافة قطاعات الشرطة وتأمين الموقف وتجنيب الولاية وقوع الأضرار الكبيرة خاصة إدارة وشرطة الدفاع المدني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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