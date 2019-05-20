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وجه المدير العام للاذاعة والتلفزيون كوادره العاملة لنقل فعاليات التوقيع النهائي ما بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مساء الاثنين ٢٠ رمضان من القصر الجمهوري، بحسب خطاب إداري حصلت عليه “أخبار الخليج 365”.
وجاء بالتوجيه في إطار الترتيب لنقل فعاليات التوقيع النهائي مابين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير مساء اليوم، بهذا أوجه بوضع الترتيبات اللازمة لنقل الاحتفال بالصورة التي تليق بالحدث وتحقق مضمون الرسالة الاعلامية، مما يشير إلى تكهنات بانعقاد جلسات غير معلنة نهار اليوم تمخضت بإتفاق نهائي.
ولم تتوصل جولات التفاوض يوم الأحد، إلى إتفاق في النقاط التي كانت على الطاولةوالتي تتعلق بالمجلس السيادي تشكيله ورئاسته ومجلس الوزراء المستقل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تلفزيون السودان يوجه كوادره بالترتيب لنقل حفل التوقيع النهائي ما بين المجلس وقوى الحرية مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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