المهرولون !!

*ويأتون الآن من كل فجٍ عميق..

*من غياهب الداخل…وفنادق الخارج…وأودية النسيان…وأخبية علماء السلطان..

*كلٌّ يريد أن يقول ها أنا ذا…لينال نصيباً من كيكة المرحلة..

*وحتى الذين تذوقوا حلاوة كيكة الإنقاذ – باسم الوفاق – يطمعون في الكيكة الجديدة..

*أو التي – وفقاً لفهمهم السياسي الساذج – يظنونها كذلك..

*جيوشٌ من المهرولين تجتاح أرض الثورة ؛ وما من مايك إلا ويُهرعون نحوه..

*سواءً ميكروفونات أجهزة إعلام محلية…أو خارجية..

*فحيثما وُجد مايك – وكاميرا – فهم (صابنَّها) ؛ بحسب مفردات الثوار هذه الأيام..

*وأستاذنا الراحل إدريس حسن حكى لنا هذه الطرفة ذات الصلة..

*قال إن متهافتاً لزجاً على المناصب – أيام مايو – كان يأتيهم كل صباح في الجريدة..

*إما ليسأل عن تأخر نشر مقالٍ له…محض تلميع للذات..

*أو ليسأل – بإشفاق شديد – عما إن كانت جهةٌ عليا قد هاتفت الصحيفة بشأنه..

*وحدث الأمر يوماً ؛ فقد جاء اتصالٌ من جهة عليا..

*وبعد أيام قليلة كان هذا المهرول – الملحاح – أحد مكونات الجهة العليا هذه..

*ومنذ ذلكم الحين انقطعت صلة صاحب المقالات بالجريدة..

*والمضحك في الأمر – بل المحزن – إنه بات ينكر محرري الصحيفة…و يتجاهلهم..

*وطرفة مشابهة – بعد ذلك – كنت شاهداً عليها..

*وذلك حين قرر فصيل من حزب عتيق الانسلاخ منه ؛ والتحالف مع الإنقاذ..

*وأحد إعلاميي الحزب تم إغراؤه بالانسلاخ – والتحالف – أيضاً..

*فخدم المنشقين هؤلاء بكل ما أُوتي من خبرة السنوات…وطلاوة المفردات..

*ثم صار المسؤول الإعلامي لهم وزيراً للإعلام..

*فجاءه صاحبنا هذا فرحاً يزوره…ويهنئه…ويذكره بعيش وملح أيام الانسلاخ..

*فلما دخل عليه مدير مكتبه بالاسم غمغم : لا أعرفه..

*وتحت عنواننا هذا ذاته كتب نزار قصيدة نقتبس منها هذا المقطع…بعد سودنته :

لم يكن في العُرس رقصٌ سوداني..

أو طعامٌ سوداني..

أو غناءٌ سوداني..

أو حياءٌ سوداني..

فقد غاب عن الزفة أولادُ البلد..

*وأولاد البلد المؤهلون غائبون الآن عن مشهد التهافت الفاضح…منزوع الحياء..

*لا يهرولون إلى القصر…ولا الصحف…ولا الفضائيات..

*ولا يتسولون موطئ طمع في الفترة الانتقالية…رغم إنهم الذين تحتاجهم الفترة..

*ففضلاً عما ذكره حميدتي أمس نضيف فضيلة الزهد..

*وما كان ذكره من صفات المرحلة يتمثل في ؛ الكفاءة…والعفة…والحياد السياسي..

*فإن كان يتوافر على كل الصفات هذه إلا إنه يهرول فلا ينفع..

*فهو من الذين ينطبق عليهم قول نبينا الحكيم (إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه)..

*وما أكثر الطالبون المهرولون الآن ؛ من كل فجٍّ عميق..

*من غياهب الداخل…وفنادق الخارج…وأودية النسيان…وأخبية علماء السلطان..

*بل ومن النادي الكاثوليكي !!.

الانتباهة