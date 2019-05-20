الذهب يسجل استقراراً بأسواق الخرطوم

التاريخ: 20-مايو-2019
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سجل سعر جرام الذهب يوم الأثنين استقراراً بأسواق الخرطوم، حيث استقر سعر الشراء للجرام عيار (21) على 2800 جنيهاً، فيما سجل سعر البيع اليوم لعيار (21) 2100 جنيهاً للجرام.
صرح بذلك بحسب (سونا) التاجر أحمد حسن صاحب مجوهرات بالخرطوم. وعزا استقرار سعر الذهب لضعف الإقبال على الشراء وعدم توفر السيولة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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