سودانير تحصل على طائرة إيربص 320 ويجري إصلاح أخرى

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نجحت شركة الخطوط السودانية “سودانير” في استئجار طائرة إيربص 320، فيما تجري محاولات إصلاح طائرة أخرى من نفس الطراز. وينتظر أن يوقع مدير سودانير، ياسر تيمو، اليوم عقداً مع شركة سعودية لإصلاح ماكينة طائرة إيربص 320 ليرتفع أسطول الشركة من الطائرات العاملة إلى اثنتين.

وبحسب صحيفة (التيار) فإن الخطوط الجوية السودانية اتفقت مع وكيلها الجديد بالمملكة العربية السعودية على هذه الإجراءات. فيما حصلت الشركة أيضاً على قرض من سلطة الطيران المدني لشراء طائرة نقل صغيرة لتنفيذ التزامات سودانير الداخلية بدلاً عن استئجار الطائرات. وقال مصدر للصحيفة إن الخطوط الجوية السودانية تشهد هذه الأيام جهوداً من عدة جهات للنهوض بها باعتبار أنها الناقل الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)