سعر الذهب يسجل استقراراً بالأسواق في الخرطوم

سجل سعر جرام الذهب اليوم استقراراً بأسواق الخرطوم، حيث استقر سعر الشراء للجرام عيار (21) على 2800 جنيهاً، فيما سجل سعر البيع اليوم لعيار (21) 2100 جنيهاً للجرام.

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