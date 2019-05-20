استمرار الخلاف بشأن رئاسة المجلس السياسي في السودان

قال قيادي في قوى الاحتجاج بالسودان، الاثنين، إن الخلاف بين "تحالف قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي حول رئاسة المجلس السيادي "ما زال قائما".

وأوضح ساطع الحاج عضو وفد "الحرية والتغيير" في المفاوضات مع المجلس العسكري حول تسليم السلطة للمدنيين، إن "الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين مازال قائما".

واتفق المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى الاحتجاج على أن يستأنفا، مساء الاثنين، التفاوض بشأن تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الحاج قوله إن "الاجتماع المطول الذي انفض صباح اليوم تخلله عصف ذهني من الأطراف (...) ونحن كقوى حرية وتغيير تمسكنا بأن يكون رئيس مجلس السيادة مدني وغالبية الأعضاء من المدنيين".