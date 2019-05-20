عمالقة التكنولوجيا في أمريكا يتحدون مع جوجل ويقاطعون هوواوي

اتهمت الولايات المتحدة شركة Huawei بالتجسس نيابة عن الحكومة الصينية وتسعى إلى حرمانها من الوصول إلى العقود الحكومية وشبكات الجيل الخامس في جميع أنحاء العالم.

تؤكد شركة Huawei، أكبر منتج في العالم لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، أنها مستقلة عن السلطات الصينية ولم ترتكب أي خطأ.

أوقفت أهم شركات التكنولوجيا الأمريكية توريد برامجها ومعداتها لشركة Huawei العملاقة للاتصالات الصينية، والتي عانت من سلسلة الضربات من إدارة ترامب مؤخرًا.

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وفقًا لـ بلومبرج أخبرت شركات أخرى تكنولوجية عملاقة موظفيها أنها لن تقدم معداتها إلى Huawei حتى إشعار آخر.

أصبحت Google في وقت سابق الأولى في سلسلة من الشركات الأمريكية التي تقطع تعاملاتها مع Huawei، وقطع إمدادات الأجهزة وبعض خدمات البرمجيات عن الشركة الصينية المحاصرة.