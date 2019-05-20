عاجل.. الشرطة الفرنسية تخلي برج إيفل من المواطنين

أخلت السلطات الفرنسية، برج "إيفل"، المعلم السياحي الشهير في وسط باريس، الإثنين، وذلك بعد محاولة شخص تسلقه.
وقال مصدر أمني إنه تم فرض طوق أمني حول البرج، وإخلاء نحو 1500 شخص من المكان حسبما أفادت "سكاي نيوز".
ولم يتضح بعد تفاصيل أخرى حول الواقعة.
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