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ألمانيا تعرب عن قلقها من الهجوم الصاروخي في بغداد

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وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء عالية التأمين بالعاصمة العراقية بغداد بأنه "مقلق للغاية".

وقال اليوم الإثنين في العاصمة البلغارية صوفيا: "إننا نعتقد أن التوترات حالياً عالية للغاية لدرجة أنه من الممكن أن يتم تصعيد العنف من خلال أحداث غير متوقعة، ومن خلال اعتداءات أو هجمات".
يذكر أنه تم إطلاق صاروخ من طراز كاتيوشا وتفجيره أمس الأحد بالمنطقة الخضراء في بغداد التي توجد بها السفارة الأمريكية بجانب مبان حكومية دون أن يصاب أي شخص.
وأحجم ماس عن تقييم التهديدات الأخيرة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقال: "توقفت بالفعل منذ بعض الوقت عن التعليق على تغريدات دونالد ترامب".
وأشار إلى أن الحكومة الألمانية لا تزال تعول على وقف التصعيد وتستخدم قنوات الحوار مع كلا الجانبين من أجل ذلك، مؤكداً أنه على قناعة بأن هذا هو الطريق الوحيد، وأضوح أنه ليس لديه أي اعتراض من حيث المبدأ على دعوة المملكة العربية لعقد قمة عربية لبحث الأزمة الإيرانية في 30 مايو الجاري بمكة.

وأضاف الوزير الألماني أنه "إذا تعلق الأمر بالتنسيق والابقاء على اتصال، فلابد ألا يكون ذلك سيئاً".

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