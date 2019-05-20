كريستيانو رونالدو يطالب بـ"عدوه" لتدريب يوفنتوس

عرض البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لتدريب فريق السيدة العجوز. وذكرت "لاجازيتا ديللوسبورت" الإيطالية فإن رونالدو طلب التعاقد مع جوزيه مورينيو بعدما تلاشت الخلافات التي نشبت بينهما خلال فترة تواجدهما في ريال مدريد الإسباني. وأشارت إلى أن دعم رونالدو للتعاقد مع مورينيو لا يخفي حقيقة إعجاب مسؤولي يوفنتوس بسيميوني إنزاجي المدير الفني لفريق لاتسيو للتعاقد معه.

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