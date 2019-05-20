“الحشد الشعبي” يعلن مقتل 3 عناصر من تنظيم “داعش” في صلاح الدين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت قوات “الحشد الشعبي” في العراق، اليوم الاثنين، مقتل 3 من عناصر تنظيم “داعش” ، خلال عملية تفتيش في جزيرة صلاح الدين.

وقالت القوات، في بيان لها، إن “قوات الحشد الشعبي انطلقت صباح اليوم من خمسة محاور بمشاركة القوات الأمنية لملاحقة فلول داعش في جزيرة صلاح الدين ما أسفر عن مقتل 3 عناصر من داعش”.

كما أشارت إلى أن العملية “مستمرة بإسناد طيران الجيش لحين تأمين جميع الأهداف المرسومة”. سبوتنيك المادة السابقة الجيش الليبي يفرض حظرا بحريا على موانئ ليبيا لمنع وصول الأسلحة التركية

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