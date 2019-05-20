الدفاع التركية: تقديم الموعد النهائي لشحن منظومة “إس – 400” الروسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

“قد تبدأ روسيا في شحن أنظمة الدفاع الجوي من طراز “إس – 400″ إلى تركيا في يونيو/ حزيران بدلاً من يوليو/ تموز”، وفق ما صرح به متحدث باسم أمانة صناعة الدفاع التركية لـ”سبوتنيك” اليوم الاثنين.

وكان من المتوقع أن تتم أول شحنة من منظومة الدفاع الجوي الروسية إلى تركيا في يوليو.

وقال المتحدث: “قد يتم ترحيل بدء شحنات “إس — 400″ من يوليو إلى يونيو”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أول من أمس السبت أن بلادة ستشترك في إنتاج منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس- 500 بعد إتمام صفقة “إس —400″.

وقال الرئيس خلال لقاء مع طلاب جامعيين في إسطنبول السبت: ” لقد تمت صفقة إس — 400 وفقاً للعقد، يجب أن تبدأ عملية التسليم في تموز/ يوليو ،وربما قبل ذلك. لقد قدمت لنا روسيا عرضاً جيدة جدا. بعد ذلك، الحديث سيدور حول منظومة إس — 500، بما في ذلك عملية إنتاج مشتركة، وكذلك الأمر بما يتعلق بمنظومة إس — 400″. وفقاً لقناة إن تي في.

وتم توقيع اتفاقية توريد “إس — 400” لتركيا في ديسمبر/ كانون الأول 2017 في أنقرة. وتحصل تركيا بموجب هذه الاتفاقية على قرض من روسيا لتمويل شراء “إس —400″، جزئيًا.