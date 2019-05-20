وزير الخارجية العماني و نظيره الإيراني يناقشان في طهران التطورات بالمنطقة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ناقش وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي يزور طهران حاليا مع نظيره الإيراني محمد جواد العلاقات المشتركة بين البلدين والتطورات في المنطقة.

طهران — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن “وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي التقي في طهران اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف”.

وأضاف البيان: “ناقش الوزيران العلاقات المشتركة، وأهم التطورات في المنطقة والعالم”. المادة السابقة جواد ظريف يرد على ترامب: لا تهدد إيران… وإلا المقالة القادمة “غوغل” تدمر طموح شركة “هواوي” بأن تصبح رائدة في عالم الهواتف الذكية

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