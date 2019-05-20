جواد ظريف يرد على ترامب: لا تهدد إيران… وإلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، على تصريحات الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ بشأن بلاده، مؤكدا أن “التبجحات عن الإبادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي لن تقضي على إيران”.

وقال ظريف، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن “ترامب مدفوعا بـ”الفريق ب”، يأمل في أن ينجز ما فشل الإسكندر (المقدوني) وجنكيز(خان) وغيرهما من المعتدين القيام به. الإيرانيون صمدوا آلاف السنين، بينما رحل المعتدون جميعا”، مؤكدا أن “التبجحات عن الإبادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي لن تقضي على إيران”.

وختم ظريف مخاطبا ترامب: “لا تهدد إيران.. احترمها وهذا سينفع!”

​وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد إيران بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.

وكتب ترامب على “تويتر”: “إذا أرادت إيران الحرب، ستكون تلك الحرب هي النهاية الرسمية لها”. وتابع: “لا تهددوا الولايات المتحدة الأمريكية مجددا”.