المهرولون!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> ويأتون الآن من كل فجٍ عميق..

> من غياهب الداخل… وفنادق الخارج… وأودية النسيان… وأخبية علماء السلطان..

> كلٌّ يريد أن يقول هأنا ذا… لينال نصيباً من كيكة المرحلة..

> وحتى الذين تذوقوا حلاوة كيكة الإنقاذ ــ باسم الوفاق ــ يطمعون في الكيكة الجديدة..

> أو التي ــ وفقاً لفهمهم السياسي الساذج ــ يظنونها كذلك..

> جيوشٌ من المهرولين تجتاح أرض الثورة؛ وما من (مايك) إلا ويُهرعون نحوه..

> سواء مايكروفونات أجهزة إعلام محلية… أو خارجية..

> فحيثما وُجد مايك ــ وكاميرا ــ فهم (صابنَّها)؛ بحسب مفردات الثوار هذه الأيام..

> وأستاذنا الراحل إدريس حسن حكى لنا هذه الطرفة ذات الصلة..

> قال إن متهافتاً لزجاً على المناصب ــ أيام مايو ــ كان يأتيهم كل صباح في الجريدة..

> إما ليسأل عن تأخر نشر مقالٍ له… محض تلميع للذات..

> أو ليسأل ــ بإشفاق شديد ــ عما إن كانت جهةٌ عليا قد هاتفت الصحيفة بشأنه..

> وحدث الأمر يوماً؛ فقد جاء اتصالٌ من جهة عليا..

> وبعد أيام قليلة كان هذا المهرول ــ الملحاح ــ أحد مكونات الجهة العليا هذه..

> ومنذ ذلكم الحين انقطعت صلة صاحب المقالات بالجريدة..

> والمضحك في الأمر ــ بل المحزن ــ إنه بات ينكر محرري الصحيفة… و يتجاهلهم..

> وطرفة مشابهة ــ بعد ذلك ــ كنت شاهداً عليها..

> وذلك حين قرر فصيل من حزب عتيق الانسلاخ منه والتحالف مع الإنقاذ..

> وأحد إعلاميي الحزب تم إغراؤه بالانسلاخ ــ والتحالف ــ أيضاً..

> فخدم المنشقين هؤلاء بكل ما أُوتي من خبرة السنوات… وطلاوة المفردات..

> ثم صار المسؤول الإعلامي لهم وزيراً للإعلام..

> فجاءه صاحبنا هذا فرحاً يزوره… ويهنئه… ويذكره بعيش وملح أيام الانسلاخ..

> فلما دخل عليه مدير مكتبه بالاسم غمغم: لا أعرفه..

> وتحت عنواننا هذا ذاته كتب نزار قصيدة نقتبس منها هذا المقطع… بعد سودنته:

لم يكن في العُرس رقصٌ سوداني..

أو طعامٌ سوداني..

أو غناءٌ سوداني..

أو حياءٌ سوداني..

فقد غاب عن الزفة أولادُ البلد..

> وأولاد البلد المؤهلون غائبون الآن عن مشهد التهافت الفاضح… منزوع الحياء..

> لا يهرولون إلى القصر… ولا الصحف… ولا الفضائيات..

> ولا يتسولون موطئ طمع في الفترة الانتقالية… رغم إنهم الذين تحتاجهم الفترة..

> ففضلاً عما ذكره حميدتي أمس نضيف فضيلة الزهد..

> وما كان ذكره من صفات المرحلة يتمثل في الكفاءة… والعفة… والحياد السياسي..

> فإن كان يتوافر على كل الصفات هذه إلا إنه يهرول فلا ينفع..

> فهو من الذين ينطبق عليهم قول نبينا الحكيم (إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه)..

> وما أكثر الطالبون المهرولون الآن من كل فجٍّ عميق..

> من غياهب الداخل… وفنادق الخارج… وأودية النسيان… وأخبية علماء السلطان..

> بل ومن النادي الكاثوليكي!!